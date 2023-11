Tutto riconfermato, il successo dello scorso Natale a Patti mira a ripetersi. Dall’accensione del grande albero di Natale in piazza Marconi nel giorno dell’Immacolata, si procederà con eventi a ruota continua sino all’Epifania.

Il ricco calendario della scorsa edizione verrà pienamente riproposto, a cominciare dalla pista di pattinaggio su ghiaccio che, grazie all’appoggio di finanziatori privati, verrà riallestita nel centro cittadino con battenti aperti tutti i giorni, dall’8 dicembre al 6 gennaio. Ancora, eventi di diversa natura a favore di fruitori eterogenei, come mercatini e street food, parate e trenini natalizi, tombolate solidali, mostre e concerti all’interno di suggestive chiese ed eventi folcloristico-culturali.

«L’impegno è di riuscire a non deludere il successo di pubblico dello scorso anno, con visitatori provenienti da tutto il comprensorio che hanno condiviso con noi momenti di festività – l’auspicio dell’assessore al turismo, Daniele Greco – con particolare riguardo nei confronti di coloro che per varie ragioni non possono fruire dell’atmosfera natalizia e per questo, anche quest’anno, non trascureremo le contrade dislocate nel nostro vasto territorio». Il riferimento è al “servizio a domicilio” della slitta di Babbo Natale alla volta delle frazioni lontane dal centro cittadino, riconfermando il Natale itinerante pattese. Ancora, messe a raccolta le energie per il presepe vivente nel quartiere Polline, il più antico della città, che proverà a lasciare nuovamente di stucco gli avventori forestieri per lo scenario storico “da cartolina” in cui si è già mostrato lo scorso anno. Per inaugurare il nuovo, invece, si brinderà sul lungomare dove, come ormai da consuetudine, i locali di via Zuccarello si occuperanno di eventi a tema e musica live.