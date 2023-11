Si sono disputati oggi pomeriggio gli incontri della seconda giornata del primo turno di Coppa Trinacria – Memorial “Salvatore Sajeva”, competizione riservata alle formazioni di Seconda Categoria.

Nel triangolare B, dopo il successo del Ficarra 3-1 contro il Don Peppino Cutropia, la Provinciale si è imposta 3-2 in trasferta sullo stesso Don Peppino Cutropia. Sarà decisivo, per la qualificazione ai quarti di finale della competizione, il match Provinciale-Ficarra che verrà giocato Mercoledì 15 Novembre alle ore 14:30.

L’altra gara tra compagini messinesi ha visto affrontarsi Nike 2022 e Città di Francavilla, con i locali che hanno vinto 2-0 nella seconda partita del triangolare C; sono andati a segno Leonardi al 29′ e Noce all’88’. Nel primo match del triangolare il Roccalumera Calcio aveva superato 1-0 la Nike 2022 e l’ultimo incontro sarà il 15 Novembre tra Città di Francavilla e Roccalumera.

Hanno già staccato il biglietto per i quarti di finale Fada Football Club e Cianciana Calcio, che hanno affrontato rispettivamente Polisportiva Ficarazzi e Ribera 1954 in partite di andata e ritorno. Il Fada Football Club ha battuto in casa 4-1 gli avversari, dopo il 2-0 dell’andata, grazie alle reti di Nuccio, De Luca, Ciolino e Ferraro, mentre il Cianciana Calcio ha passato il turno, nonostante la sconfitta 3-2 nel ritorno (all’andata aveva vinto 1-0 e dunque si è qualificato grazie ai gol in trasferta).