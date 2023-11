Si svolgerà a Galati Mamertino, presso Piazza San Giacomo, nel weekend tra Sabato 25 e Domenica 26 Novembre l’evento “Scjalati Autumn Fest“, che sarà caratterizzato da degustazioni di prodotti tipici galatesi.

L’appuntamento culinario viene finanziato dall’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, e si potranno degustare varie prelibatezze tra cui: crespelle, castagne, olio, olive, funghi, nocciole, fave, vino novello, birra artigianale e suino nero. Il tutto sarà accompagnato da live music, balli, canti, mercatini artigianali, giochi, musei e divertimento; inoltre nei due giorni della manifestazione sarà possibile effettuare in mattinata escursioni e visite guidate.

“Dopo un mese di Ottobre dedicato alla cultura, con 2 eventi finanziati dalla Presidenza dell’ARS e dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, sono lieto di comunicare che il nostro Comune è stato beneficiario di un altro finanziamento, dell’importo di 8.600 euro, da parte dell’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo – afferma a riguardo il Sindaco galatese Vincenzo Amadore -. Colgo l’occasione, a seguito dell’ennesimo contributo dopo quello elargito per l’Agosto Galatese 2023, per ringraziare l’Assessore Regionale al Turismo On. Elvira Amata, che ha accolto positivamente le nostre richieste, ritenendole meritevoli di attenzione. Dopo la manifestazione di Luglio “Un Paese in Cucina“, interamente dedicata al grano e alla pasta, continuiamo a fare conoscere anche in autunno la nostra enogastronomia e i nostri prodotti tipici. A breve uscirà il programma completo dell’evento”.