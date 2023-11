Mentre il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si avvicina alla dichiarazione di dissesto finanziario dopo l’approvazione della delibera di avvio delle procedure da parte della Giunta Comunale, sulla questione interviene il Movimento Città Aperta attraverso una nota.

“Per noi è tutt’altro che una sorpresa”, afferma la forza di centrosinistra. “La situazione era chiara da tempo: già cinque anni fa, durante una manifestazione in piazza insieme alle altre forze di opposizione, avevamo evidenziato pubblicamente che approvare il piano di riequilibrio non era la strada migliore, perché non sarebbe servito ad altro che a rimandare il problema. – si legge in una nota – In quel frangente, come Movimento Città Aperta, avevamo individuato e segnalato la gravità della situazione delle casse comunali, ignorata dall’amministrazione dell’epoca che continuava a sostenere la scelta del Piano di riequilibrio e l’avvenuta messa in sicurezza dei conti, per non farsi carico della responsabilità di dichiarare il dissesto. Adesso siamo alle strette: il fallimento è conclamato e ne pagheremo tutti le conseguenze nell’imminente futuro.

“Al contempo – conclude la nota – dovremo preoccuparci di come evitare che, una volta superata, questa difficoltà si ripresenti. Non possiamo che sottolineare l’atteggiamento scandaloso tanto dell’amministrazione precedente, che ha previsto quel piano farlocco continuando a fare spese folli, quanto dell’amministrazione attuale che ha continuato a rassicurare rispetto all’adeguatezza dei conti. Delle due, l’una: o bugiardi o incapaci“.