Orgoglio Sanpietrese a Washington DC. È stato premiato dalla prestigiosissima guida Michelin come miglior servizio nel ristorante One Star Fiola Giuseppe Formica, sanpietrese volato negli USA per lavoro.

Giuseppe Formica, General Manager del One Star Fiola, è il vincitore del Service Award della Guida MICHELIN 2023 Washington, DC. Un premio molto ambizioso che inorgoglisce non solo il locale dove Formica lavora, ma anche e soprattutto i sanpietresi che da oltreoceano hanno appreso con gioia la notizia. Una valanga di complimenti sono giunti al giovanissimo general manager.

Classe 1991, Formica da anni ormai lavora al Fiola Mare DC, un ristorante che offre cucina italiana ma non solo. A spiegarlo è lo stesso Giuseppe Formica che dichiara a 98zero di provare “Un’emozione indescrivibile. Sono fortunato -dichiara- di lavorare con i migliori nel settore quindi devo tutto alla squadra che mi segue e soprattutto allo Chef Antonio Mermolia che con il suo team che ci permette di creare emozioni indelebili. Seguo e mantengo quello che Chef Fabio Trabocchi (fondatore e proprietario) ha creato, lo ringrazio per la fiducia e la libertà datami. Ho sempre avuto la pressione di rappresentare l’ospitalità e la cultura italiana in modo genuino ed onesto. Devo tutto alla terra dove sono cresciuto. San Pier Niceto mi ha formato nell’etica del lavoro, nel voler bene alla famiglia e tenere tanto alle tradizioni. Questi sono gli ingredienti segreti che trasmetto al mio team e quindi loro a loro volta al cliente.”

Il Fiola è stato nominato miglior ristorante italiano negli Usa e il numero 2 a livello mondiale (Italia esclusa ovviamente).

CREDIT FOTO: guide.michelin.com