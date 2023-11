Torna ad accendere i riflettori sulla questione degli ospedali di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo la Rete per la Salute Pubblica e lo fa attraverso il suo portavoce Tindaro Di Pasquale che ha diffuso una nota in cui si dice “Profondamente preoccupato per la situazione di estrema gravità cui versa il territorio riguardo i livelli essenziali di assistenza sanitaria“.

“Se da un lato – prosegue Di Pasquale – il nosocomio Cutroni Zodda è sostanzialmente chiuso, dall’altro il Fogliani di Milazzo, che, secondo i nostri parlamentari ed i burocrati dell’Asp e della Regione dovrebbe assorbire ben due distretti sanitari con un bacino di oltre 200.000 persone, è sottoposto ad una pressione tale da rendere al personale in servizio, sottodimensionato, assai difficile rispondere alle esigenze, sottoponendo le professionalità, tra l’altro ad un carico di responsabilità enorme“.

Rete per la Salute Pubblica punta l’indice contro la politica regionale e locale: “Tutto tace a Palermo, dove tutti, senza distinzione alcuna, stanno riunendosi esclusivamente per spartirsi, nel modo più deteriore che si può realizzare, le poltrone dei dirigenti delle aziende sanitarie, non facendo altro che creare servi inutili al servizio di pochi e a danno di molti. Ho apprezzato – incalza Di Pasquale – il grido di allarme del sindaco Midili e prendo atto dell’ “assordante silenzio” del primo cittadino di Barcellona Pozzo di Gotto“.

“Auspico che la magistratura intervenga, circostanziando le responsabilità di un servizio sanitario che non può funzionare male solo in virtù di “problemi generali e nazionali “. Chi viene eletto ha il dovere di individuare soluzioni e non può nascondersi dietro dogmi ai quali rispondono coloro che lasciano il pubblico per il privato per ragioni più che legittime. Chi viene eletto non può accompagnare mano nella mano le fondazioni private, garantendo loro decine di milioni di euro e non individuando poi le somme per garantire i servizi essenziali.

È deplorevole – conclude – l’atteggiamento della politica e dell’ asp nei riguardi di questo nostro territorio . Non una parola, non un intervento risolutivo, non una predisposizione di attività che possano volgere a soluzioni definitive. Nulla. Si aggiunge la gravissima carenza di personale del 118 , impossibilitato , spesso , a garantire il servizio per mancanza di medici ed infermieri , con le ambulanze ferme o trasferite in altri luoghi. È indegno. È indecoroso. È immorale“.