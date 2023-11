Il Tar di Catania ha rigettato l’istanza cautelare proposta da nove comuni della provincia di Messina, per la sospensione dell’efficacia delle delibere adottate dai vari commissari ad acta nominati dalla Regione per l’adozione dello statuto della società partecipata “Messinacque s.p.a.” per la gestione del servizio idrico integrato dell’ATI Messina. L’udienza di merito è stata dunque fissata al 27 febbraio 2024.

Nell’udienza del 7 novembre era stata riunita la trattazione dei rispettivi ricorsi proposti dai vari comuni, nel dettaglio Messina, San Pier Niceto, San Filippo del Mela, Letojanni, Montagnareale, Mistretta, San Piero Patti, Librizzi e Montalbano Elicona.

Nel dettaglio la quinta sezione del tribunale etneo (Michele Buonauro, Presidente ed Estensore,

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere e Salvatore Accolla, Referendario), ha motivato il rigetto dell’istanza cautelare sottolineando che “la riorganizzazione del servizio idrico integrato dell’ATI Messina costituisce obiettivo PNRR, rispetto al quale l’attivazione dei poteri sostitutivi appare, ad un primo esame, giustificato dalla inerzia serbata dagli organi dell’Assemblea rispetto ad un puntuale obbligo sancito dalla previsione normativa di settore.

In virtù del principio di unitarietà della gestione del servizio idrico a livello di ambito fissato dal d. lgs. n. 152 del 2006, le relative competenze amministrative spettano all’ente di governo dell’ambito, con conseguente obbligo di adesione alle scelte organizzative decise dall’ATI – si legge ancora nell’ordinanza – e, nel bilanciamento degli opposti interessi, la complessità delle questioni e la non manifesta fondatezza delle censure attinenti la scelta del modello di gestione del servizio, tenuto anche conto che le pregresse indicazioni da parte degli enti consorziati non si sono concretizzate in una determinazione finale, inducono a fissare con sollecitudine la trattazione nella più adeguata sede di merito.

In relazione alle censure relative alle regole di funzionamento e gestione della costituenda società mista – conclude il Tar – non emerge un pregiudizio connotato da attuale irreparabilità”.

Per il prossimo 21 novembre risulta invece fissata la camera di consiglio sull’analoga istanza cautelare avanzata da altri centri del messinese tra cui Saponara e Galati Mamertino.

AGGIORNAMENTO ORE 17.40: RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO COMUNICATO STAMPA COMUNE DI MISTRETTA

Ati Idrico – Accolta la domanda cautelare del Comune di Mistretta ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo: il Tar fissa l’udienza per la decisione dei ricorsi per il 27 febbraio 2024

“Il comune di Mistretta esprime soddisfazione per l’esito dell’udienza di ieri al Tar Catania, per il ricorso avverso l’adesione forzata all’Ati Idrico di Messina e la gara per la scelta del socio privato, per l’importo stimato di 2 miliardi e mezzo di euro. Il carrozzone dell’Ati Idrico si profila ancora più devastante per i Comuni rispetto a quello dell’Ato Rifiuti.

Il Comune di Mistretta su una intuizione del Sindaco Sen. Tata’ Sanzarello, prontamente raccolta dal suo esperto legale avv. Paolo Starvaggi, ha voluto provare a porre rimedio alla spada di Damocle sulla testa dei Comuni della provincia di Messina, rappresentata dalla gestione unitaria del servizio per 108 comuni, che hanno peculiarità ed esigenze diverse, del tutto disattese nel procedimento che ha portato ai commissariamenti ed alla mega gara.

Il Tar ha rilevato che sebbene “la riorganizzazione del servizio idrico integrato dell’ATI Messina costituisce obiettivo PNRR, rispetto al quale l’attivazione dei poteri sostitutivi appare, ad un primo esame, giustificato dalla inerzia serbata dagli organi dell’Assemblea rispetto ad un puntuale obbligo sancito dalla previsione normativa di settore (…) Considerato che, nel bilanciamento degli opposti interessi, la complessità delle questioni e la non manifesta fondatezza delle censure attinenti la scelta del modello di gestione del servizio, tenuto anche conto che le pregresse indicazioni da parte degli enti consorziati non si sono concretizzate in una determinazione finale”, ha deciso di fissare con sollecitudine la trattazione nella più adeguata sede di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo, secondo il quale «Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito»; ed inoltre ha “Ritenuto che, in relazione alle censure relative alle regole di funzionamento e gestione della costituenda società mista, ivi compreso l’eventuale regime derogatorio della gestione delle sorgenti ricadenti nel Comune ricorrente, non emerga un pregiudizio connotato da attuale irreparabilità, mentre la regolazione delle spese della fase può essere rinviata alla definizione complessiva della controversia”.

In considerazioni di tali motivazioni ha fissato “per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 febbraio 2024. Spese al definitivo”.

L’avv. Paolo Starvaggi fa rilevare come il Tar nel fare riferimento al regime derogatorio della gestione delle sorgenti ricadenti nel comune di Mistretta, gravate da uso civico in favore dei cittadini di Mistretta, ha solo escluso il pregiudizio connotato da attuale irreparabilità, ma non ha dichiarato la mancanza di fumus boni iuris, in cui il Comune di Mistretta confida molto in vista dell’udienza per la decisione del ricorso fissata per il 27 febbraio prossimo. In tale sede la partita appare assolutamente aperta ed il Comune di Mistretta si giocherà tutte le carte a disposizione per tutelare l’ente ed i propri cittadini.

All’udienza sono stati unitariamente discussi i ricorsi anche degli altri comuni (Letojanni, Montalbano Elicona, Librizzi, San Piero Patti, Messina, Montagnareale, San Filippo del Mela, San Pier Niceto) e l’intervento ad adiuvandum presentato dall’avv. Michele Ridolfo, nell’interesse dei consiglieri Comunali di minoranza di Caronia, con in testa il Leader dell’opposizione avv. Antonella Fasolo, che ha fortemente voluto questo intervento e promosso la partecipazione dell’Associazione di cittadini che si è costituita proprio per la tutela dell’acqua pubblica, bene comune di Caronia”.