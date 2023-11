E’ stato siglato ieri mattina, presso la Scuola secondaria di primo grado di Torrenova, un importante Protocollo d’intesa di Rete fra 3 Istituti ad indirizzo musicale del comprensorio nebroideo, l‘Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando, l’Istituto Comprensivo di Torrenova (che comprende anche i Comuni di Capri Leone e San Marco d’Alunzio) e l’Istituto Comprensivo di Acquedolci.

L’accordo è stato sottoscritto dalle Dirigenti delle 3 scuole, Prof.ssa Rita Troiani, Prof.ssa Antonina Gaglio e Prof.ssa Giuseppa Trifirò; si tratta di un protocollo di collaborazione, che giunge dopo un lungo periodo di contatti e scambi reciproci di idee e obiettivi, fra dirigenti e docenti delle 3 istituzioni scolastiche.

Le Dirigenti scolastiche hanno sottolineato quanto sia importante e fondamentale costituire delle Reti soprattutto nel campo musicale, considerati l’alto valore didattico e l’aspetto della socializzazione che sono al centro delle attività condivise dagli studenti dei diversi istituti. Una sinergia, che allarga sicuramente l’orizzonte dell’offerta formativa per gli alunni che scelgono l’indirizzo musicale. L’opportunità culturale che il protocollo offre, dunque, è e sarà sempre per lo studente un valore aggiunto alla sua formazione, non sono culturale ma come persona, in quanto lo studio di uno strumento educa al metodo e alla disciplina. Infatti la pratica costante della musica d’insieme, in formazioni strumentali da camera o orchestrali, anche attraverso performance ed esibizioni pubbliche, sviluppa la capacità di attenzione e di ascolto dell’altro, favorisce il senso di appartenenza alla comunità scolastica, e fornisce importanti e ulteriori occasioni di inclusione, per tutte le alunne e tutti gli alunni. La Rete Scuole ad indirizzo musicale darà la possibilità ai 3 istituti di sviluppare progetti comuni, sia didattici che artistici, finalizzati alla crescita del territorio in ambito culturale e sociale.