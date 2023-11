Si svolgerà Domenica 12 Novembre dalle ore 15:30 alle 18:30, presso il Salone parrocchiale “Giovanni Paolo II” di Rocca di Capri Leone, una giornata informativa sul primo soccorso e le manovre di disostruzione.

L’evento viene organizzato dal Comune di Capri Leone, in collaborazione con la Cooperativa Sanecoop, sarà gratuito ed è aperto a tutta la popolazione; saranno presenti medici e professionisti del settore sanitario, che spiegheranno le tecniche e il comportamento da assumere in casi di emergenza.

“Ognuno di noi, se adeguatamente formato in caso di pericolo, rende la vita della comunità più sicura – affermano gli amministratori -. Questo messaggio nella locandina dell’evento viene riassunto con “chi salva una vita…salva il mondo intero“. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare una giornata di primo soccorso; troverete ad accogliervi medici e professionisti, che spiegheranno il comportamento da adottare in casi di emergenza. E’ un evento importante e raccomandiamo a tutti di partecipare”.

Interverranno alla giornata informativa il Sindaco di Capri Leone e Deputata all’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) On. Bernadette Grasso, il Presidente della Cooperativa Sanecoop Giuseppe Princiotto, l’istruttore BIS-D (Adulto e Pediatrico) Santi Saccone, il Medico del 118 Dott. Giuseppe Catalano Puma, il Medico del 118 e specialista in Chirurgia Pediatrica Dott. Guido Latino e l’operatore nel settore dell’Emergenza/Urgenza Filippo Borrello.