Si è svolta una seduta consiliare ieri sera a Capo d’Orlando piuttosto animata con la discussione di punti all’ordine del giorno di interesse pubblico come, tra gli altri, la questione alienazione ex ITCG Merendino e inquinamento acustico notturno in pieno centro.

In totale erano sette i punti da discutere tra interrogazioni e mozioni.

Discussa anche l’interrogazione della minoranza sull’erogazione dei contributi per l’acquisto dei libri scolastici per le fasce più deboli. Qui il consigliere Felice Scafidi ha evidenziato il ritardo nelle risposte alle domande poste all’Amministrazione.

Stesso problema evidenziato anche nella discussione sulla questione relativa alla vendita dell’ex “Merendino” e sulle richieste del Demanio.

Il punto in questione è stato rinviato in quanto, alle rimostranze sui ritardi ed il silenzio degli uffici competenti, avanzate dal consigliere di opposizione Renato Mangano si è associato anche il Presidente del Consiglio Comunale Cristian Gierotto ed il Sindaco ha suggerito il rinvio del punto ed una discussione tra i gruppi per cercare di risolvere la problematica.

Gli animi si sono accesi sulla questione della normativa che regola i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei locali pubblici.

Il capogruppo di “CambiAmo Capo” Renato Mangano si è fatto portavoce della protesta di alcuni cittadini del centro costituitisi in comitato.

Secondo il portavoce ingegner Francesco Valenti “l’Amministrazione Comunale, il commissariato di Polizia, che dovrebbero tutelare la legalità sul grave inquinamento acustico, non hanno finora voluto far cessare lo stato di illegalità, in quanto, non hanno voluto utilizzare gli efficaci strumenti di cui dispongono”.

Per gli abitanti del centro cittadino elevare multe salate e revoca della licenza per i recidivi potrebbero essere un ottimo deterrente ma si chiedono: “Perché l’Amministrazione ed il Commissariato di Polizia, di fatto, non vogliono far cessare il baccano che si protrae sino oltre le tre di notte? Perché esistono questi mascherati favoritismi verso chi reiteratamente delinque”.