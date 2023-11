Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando – secondo una prima ricostruzione – è stata travolta prima da uno scooter e successivamente da un’auto che sopraggiungeva a velocità sostenuta, secondo quanto riferirebbero alcune testimonianze.

Ha perso la vita così una diciottenne ieri sera. La giovane era nata a Bolzano ma era residente a Catania. La tragedia si è verificata nel tratto di circonvallazione di Viale Andrea Doria, a poca distanza dal Policlinico. Per Chiara non c’è stato purtroppo nulla da fare. I traumi e le ferite riportate le sono risultati fatali. Ferito gravemente un uomo che è stato trasportato in ospedale. I conducenti dei due mezzi sono anche loro in ospedale in stato di choc.

Sull’esatta dinamica dell’incidente sono al lavoro gli agenti della Polizia Municipale.