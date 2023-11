Un uomo di 39 anni, originario di Tortorici, è stato accoltellato ieri sera durante la festa patronale di Mascali, nel Catanese.

L’aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte in Piazza Dante, dove era stato realizzato un luna park. Il ferito è stato trasferito all’Ospedale Cannizzaro di Catania con ferite in diverse parti del corpo, in particolare al torace e all’addome. Non sarebbe in pericolo di vita.

Indagano i Carabinieri.