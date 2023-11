Dopo aver incontrato il sindaco Federico Basile e l’assessore Salvatore Mondello, i sindacati che oggi hanno indetto lo sciopero dell’Atm hanno deciso di sospendere le azioni di protesta almeno fino a quando il primo cittadino si confronterà con il presidente dell’azienda di via La Farina.

Alla base della serrata di oggi la mancata assunzione di cinque apprendisti. “Adesione che ha toccato l’80 per cento per una vertenza che va oltre i confini aziendali e che reclama equità salariale per i marittimi dello Stretto – hanno affermato Fit Cisl Uiltrasporti e Orsa – . Occorre un netto incremento sul contratto integrativo cercando di eliminare progressivamente forti differenze stipendiali esistenti oggi tra fasce di lavoratori e l’applicazione del contratto Confidarma anche al personale di terra.

Abbiamo registrato passi avanti nei recenti incontri con l’azienda, ritenendoli ancora insufficienti è scattata la protesta che con l’alta adesione riscontrata darà più forza al fronte sindacale”. I sindacati hanno sottolineato come siano stati disposti ad hoc dall’azienda ben 10 turni di riserva per sostituire i lavoratori scioperanti ma ugualmente numerosi sono stati i mezzi rientrati in deposito dei dipendenti che nonostante le pressioni hanno aderito alla protesta”. Ritengono che lo sciopero di oggi abbia comunque fatto registrare un “bilancio numericamente positivo – dichiarano Letterio D’amico, Michele Barresi e Mariano Massaro, segretari di Fit Cisl Uiltrasporti e Orsa – ma è stata scritta un triste pagina per chi ha limitato illegittimamente il diritto di sciopero costringendo i sindacati a denunciare quanto accaduto alla commissione di garanzia”. Durante il sit in dei lavoratori davanti Palazzo Zanca il sindaco Federico Basile e l’assessore Salvatore Mondello hanno ricevuto i segretari dei sindacati scioperanti che hanno rappresentato le motivazioni alla base della protesta.

“Un’azienda pubblica richiede trasparenza sui criteri che hanno spinto il management a non rinnovare il contratto a cinque lavoratori apprendisti – hanno dichiarato Fit Uilt e Orsa – al sindaco e all’assessore, trasparenza che non c’è in Atm. Riteniamo che sia sindaco che assessore abbiano compreso la richiesta sindacale di conoscere i criteri con cui Atm ha deciso di non rinnovare i contratti di questi lavoratori e che questa esigenza di trasparenza debba essere adottata anche per il futuro. Il sindaco che ha precisato come socio unico di Atm di non poter ingerire nelle decisioni del Cda ha comunque dichiarato che incontrerà il presidente perché condivide la necessità di trasparenza e chiesto qualche giorno per rivedere i sindacati per dare le risposte richieste. I sindacati nel rispetto di quanto dichiarato dal sindaco attenderanno le risposte del primo cittadino prima di proseguire nelle azioni di protesta”.