Si è svolta nel Comune di Longi Sabato 4 Novembre, presso il Monumento dei caduti, la commemorazione dei caduti di tutte le guerre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

All’evento hanno partecipato le autorità civili e militari del Comune longese, i cittadini e alcuni alunni dell’Istituto Comprensivo di Longi; si è trattato di un momento significativo e di una circostanza per ricordare e onorare coloro, che hanno sacrificato la loro vita per difendere la nazione e l’Unità d’Italia.

Il Sindaco Antonino Fabio, insieme al Comandante dei Carabinieri di Longi Maurizio Tanania, ha deposto una corona di alloro alla base della statua del monumento dei caduti, con la contestuale benedizione e un momento di preghiera, accompagnati dalle note musicali dell’Associazione “Vincenzo Bellini”. Successivamente è stata celebrata la Santa Messa dall’Arciprete Giuseppe Prestimonaco, con grande partecipazione da parte dei cittadini.

A conclusione della cerimonia il Sindaco ha voluto ricordare che il 4 Novembre è un giorno per onorare il coraggio delle forze armate, e i militari, sia passati che presenti, svolgono un ruolo cruciale nella difesa della nostra nazione e nella promozione della pace del mondo, in ossequio all’art. 11 della Costituzione, il quale ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli. Il primo cittadino longese ha sottolineato l’importanza della cooperazione, incoraggiando a lavorare insieme per le sfide di tutti i giorni, riguardando il passato e guardando con speranza al futuro. Il corteo, con il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e le autorità militari e religiose, si è poi spostato nella Sala Comunale, dove è stato allestito un piccolo rinfresco per tutti i cittadini.