L’Amministrazione Comunale di San Salvatore di Fitalia, guidata dal Sindaco Giuseppe Pizzolante, concede un contributo economico per rimborso delle spese di viaggio alle famiglie dei soggetti diversamente abili (con certificazione ex art. 3 comma 3 della-Legge n. 104/92) che frequentano i Centri di Riabilitazione pubblici e/o in convenzione con l’ASP di Messina, siti nei comuni limitrofi, per effettuare terapie specialistiche e/o riabilitative.

Il servizio è rivolto ai soggetti in situazione di condizioni di disabilità, residenti nel comune di San Salvatore di Fitalia.

Coloro che intendono richiedere il rimborso spese per il trasporto possono presentare domanda utilizzando l’apposita modulistica (che potrete scaricare di seguito).

Ai cittadini che hanno frequentato strutture riabilitative e centri specializzati con proprio mezzo nell’anno 2022, è destinato un contributo a parziale rimborso delle spese documentate, compatibilmente con le risorse stanziate nel bilancio comunale.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 7 dicembre 2023.

CLICCA qui per scaricare l’avviso contenente tutte le informazioni utili.

CLICCA QUI per scaricare il modello di domanda.