E’ giunta alla quarta edizione la Giornata della Prevenzione Sanitaria che anche quest’anno si svolgerà a Villa Dante.

L’appuntamento è dalle 9 alle 14 il prossimo 11 novembre. L’evento è patrocinato dal Comune di Messina e promosso dal Consiglio della III Municipalità in sinergia con l’Amministrazione del sindaco Federico Basile e l’Azienda speciale Messina Social City, e con il supporto dell’Asp di Messina e dell’Azienda Ospedaliera Papardo.

Illustrati in conferenza stampa i dettagli della manifestazione, alla presenza dell’assessora alle Politiche della salute Alessandra Calafiore, dal presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto.

“L’Amministrazione è sempre pronta a condividere e supportare giornate come questa volte a sensibilizzare la cittadinanza su una tematica importante – ha evidenziato l’assessora Calafiore – in quanto le finalità sono in linea con la nostra programmazione volta al sostegno e alla promozione della salute della collettività”.

Collegato da remoto il consigliere Avis regionale Sicilia Salvatore Mandarà che ha espresso un plauso all’iniziativa, sottolineando l’importanza di fare rete. Sabato 11 novembre a villa Dante, dove sarà possibile, a titolo gratuito, effettuare screening di prevenzione e consulenze varie. Oltre al personale sanitario saranno presenti a villa Dante per dare il loro contributo la LITL; Alice Ass.ne italiana per la consapevolezza sull’endometriosi; la Croce Rossa Italiana; la Fasted Messina Onlus; AVIS, ADMO, AIDO; Ass.ne bambini speciali; Donare è vita; Misericordia di Messina; Vip Clown Viviamo in Positivo; e infine l’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco che allestirà per i bambini il percorso Pompieropoli per farli sentire Pompieri per un giorno. Ad accogliere la cittadinanza l’Associazione Rangers d’ Italia, il Masci Messina 1 Il Faro, Associazione Tutela Forze di Polizia e la Guardia Costiera volontaria.