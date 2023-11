Sono stati assolti i due medici finiti sotto accusa per la vicenda del cosiddetto “untore”, il 58enne Luigi De Domenico, l’uomo condannato in primo grado a 22 anni per omicidio volontario.

Per la seconda volta è stato riconosciuto colpevole della morte della sua compagna, l’avvocatessa messinese 45enne che contagiò con l’Aids, senza rivelargli la sua sieropositività. La donna non venne quindi curata in modo adeguato. Anche i due medici del Policlinico era accusati inizialmente di omicidio colposo.

In particolare la dott. Arianna D’Angelo, ematologa, secondo la procura avrebbe omesso di diagnosticare la sindrome da Hiv, il dott. Aldo Molica Colella, reumatologo avrebbe prescritto una terapia che avrebbe peggiorato le condizioni della paziente.

Ma, a conclusione del processo, anche l’accusa ha chiesto ai giudici l’assoluzione dei due sanitari. E l’assoluzione è stata decisa in sentenza.