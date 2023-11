Da giugno 2024 tornano, dopo sette anni, e per l’intera stagione estiva, i collegamenti aerei diretti tra Palermo e New York.

Sarà la compagnia aerea italiana Neos a collegare il “Falcone e Borsellino” con il “JFK”. La nuova rotta opererà con due voli settimanali con partenze da Palermo ogni martedì e domenica grazie a un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti.

Come spiega Neos in una nota, “il nuovo volo intercontinentale rappresenta un’importante opportunità per la più grande isole del Mediterraneo in termini sia di traffico outgoing sia di incoming, senza dimenticare l’elevato numero di connazionali residenti proprio nella Grande Mela”.

Il nuovo volo sarà adibito anche al trasporto merci con una disponibilità di 10 tonnellate per ciascun volo. I biglietti sono già acquistabili online e i prezzi oscillano tra i 340 e i 450 euro. FOTO: FACEBOOK NEOS AIR