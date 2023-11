Interviene il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, sul polverone alzatosi a seguito della mancata citazione del giornalista Beppe Alfano in una diretta dal Cimitero in ricordo dei barcellonesi illustri defunti.

I figli del cronista, Sonia e Chicco, hanno espresso su Facebook la loro amarezza e sulla questione è intervenuta anche la Figec, chiedendo rispetto per il ricordo del giornalista del quotidiano La Sicilia. Il primo cittadino ha spiegato che tutti i defunti sono stati ricordati attraverso la deposizione di un fiore simbolico all’inizio, mentre quelli citati sono coloro i quali riposano nel cimitero monumentale, dove insistono tombe di alto pregio artistico. Proprio per questo la visita si è limitata a quella parte storica del Camposanto barcellonese.

L’esperto (a titolo gratuito, è bene specificarlo) Salvuccio Scilipoti è anche Presidente della Pro Loco Manganaro e ha sempre posto l’accento sull’inestimabile valore artistico e architettonico di alcune sepolture che sono state visitate insieme all’Assessora alla Cultura, Angelita Pino.

“Siamo orgogliosi di Beppe Alfano – spiega Calabrò – nessuno ha inteso neanche lontanamente mancare di rispetto alla sua memoria che, come saprete, viene celebrata ogni anno con una cerimonia che si tiene l’8 gennaio in via Marconi. Sono quattro le celebrazioni annuali in città: il 2 giugno per la Festa della Repubblica, il 4 novembre per i nostri caduti in guerra, il 13 agosto per ricordare il bombardamento del 1943 che ha messo in ginocchio la nostra Città e, appunto, l’8 gennaio per ricordare Beppe Alfano. Unico concittadino illustre ad avere una cerimonia dedicata, proprio per evidenziare il suo sacrificio”.

Il Sindaco si è inoltre soffermato sull’iniziativa tenutasi lo scorso 2 novembre: “L’iniziativa, oltre a ricordare personaggi storici e sepolture storiche della nostra città, ha dato risalto al patrimonio artistico contenuto nella parte monumentale del nostro cimitero e al decoro che cerchiamo di tenere nello stesso”.