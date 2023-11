Uno splendido sole ha illuminato la cerimonia di apertura del 39° Campionato Mondiale di Surf Casting Maschile e del 30° Campionato Mondiale di Surf Casting Femminile che fino al 11 novembre vedrà circa 200 atleti competere nelle spiagge di Messina, Catania e della provincia Peloritana.

A piazza Duomo hanno sfilato, accompagnati dalla Banda musicale del Battaglione Aosta, i rappresentanti delle Ventidue nazioni partecipanti (Algeria, Belgio, Brasile, Cile, Croazia, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Lituania, Marocco, Olanda, Polonia, Portogallo, Scozia, Spagna, Sud Africa, Tunisia e Italia).

Ad accoglierli le autorità il Prefetto di Messina Cosima di Stani, il Sindaco di Messina Federico Basile, il Presidente del Settore Pesca di Superficie FIPSAS Antonio Fusconi, il vice Presidente del Settore Pesca di Superficie FIPSAS Stefano Sarti, il Consigliere Federale Maria Teresa Costanzo, Carlos Baptista Vice Presidente FIPSMer e Arthur Van Thienen Delegato FIPSMer. “Grazie a tutti per essere qui oggi a Messina- ha sottolineato il sindaco Basile- per me è un onore e un piacere accogliere i nostri ospiti. Atleti provenienti da ogni parte del Mondo che, mi auguro, sapranno apprezzare le bellezze della nostra città. Lo sport è accoglienza e integrazione e vedere oggi i rappresentanti di 22 nazioni per me è un segnale veramente importante”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente del comitato per l’organizzazione del Mondiale e consigliere Federale F.I.P.S.A.S Mariateresa Costanzo: “E’ un’emozione immensa essere qui oggi con tutti voi e agli atleti dico solo di divertirsi e di gareggiate in modo leale. Ringrazio il Sindaco Basile e il comune di Messina per la grande collaborazione e per il contributo che ci stanno dando nella buona riuscita della manifestazione”.

A salire sul palco per i saluti istituzionali anche il Vice-presidente Settore Pesca di Superficie F.I.P.S.A.S Stefano Sarti: “Desidero portare i saluti del presidente F.I.P.S.A.S Ugo Claudio Matteoli e di tutto il comitato organizzatore. Sono convinto che questa competizione avrà un grande successo visto che, oltre all’aspetto sportivo, si inserisce in un grande progetto di marketing per far conoscere questa terra al mondo. Un doveroso ringraziamento va fatto a tutte le autorità locali, militari, agli organizzatori ed ai partecipanti. In bocca al lupo e che vinca il migliore”.

Le spiagge di Messina e Catania accoglieranno gli atleti da oggi e fino all’11 novembre grazie alla piena sinergia della sezione provinciale di Catania F.I.P.S.A.S., della sezione provinciale di Caltanissetta F.I.P.S.A.S. e della sezione provinciale di Messina F.I.P.S.A.S.

“Tutto è pronto e nulla è stato lasciato al caso- dichiara il presidente della sezione provinciale di Catania F.I.P.S.A.S. Santo Gerardo Leva- da tempo la macchina organizzativa si è messa in moto per dare a tutti, atleti e spettatori, una competizione di grande richiamo per le città di Messina e Catania che fino all’11 novembre accoglieranno 160 atleti”.