Approvato il “Piano triennale di azioni positive”, l’Ente sampietrino si impegna ad attuare una serie di strategie volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne.

Creare un ambiente di lavoro sostenibile consentirà al contempo di migliorare la performance degli uffici, a beneficio di tutta la comunità. Questo l’obiettivo siglato dalla Giunta di San Piero Patti per il triennio 2023-2025, a cui farà seguito la nomina del Comitato unico di garanzia (Cug) per le pari opportunità. L’attenzione è rivolta anche ai dipendenti con problemi familiari o personali, ai part-time, ai lavoratori che rientrano in servizio dopo una maternità o dopo assenze prolungate per congedo familiare, al fine virtuoso di migliorare e valorizzare il benessere lavorativo, sensibilizzando il personale sulle tematiche delle discriminazioni.

[the_ad_placement id="article1"]

In particolare, il “Piano di azioni positive” mira a favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari (non soltanto legate alla genitorialità) e responsabilità professionali, attraverso soluzioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di uomini e donne all’interno dell’organizzazione. Mantenendo valido il sistema della meritocrazia, la visione complessiva di sviluppo verrà ampliata migliorando la qualità del lavoro (attraverso la gratificazione e la valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti).

Per questo, l’Ente si impegna a prestare riguardo alla gestione delle risorse umane, garantendo parità di trattamento di lavoro e di opportunità tra uomini e donne, non solo condannando fenomeni vessatori di ogni genere, ma anche attraverso azioni mirate alla più ampia prospettiva di benessere organizzativo. Previste, ad esempio, articolazioni orarie diverse e temporanee legate a particolari esigenze familiari e personali, e al tipo di attività svolta dal lavoratore o, ancora, agevolazioni per l’utilizzo delle ferie e dei permessi a favore delle persone che rientrano in servizio dopo maternità o assenze prolungate per congedo parentale consentendo, così, anche rientri anticipati. In generale, al fine di sviluppare una crescita professionale e incrementare possibilità di carriera, nell’arco del triennio verranno predisposte riunioni di settore con ciascun responsabile per monitorare la situazione del personale e proporre iniziative formative specifiche in base alle effettive esigenze.