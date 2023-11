Si è svolto nei giorni scorsi presso l’Aula Consiliare il primo dei tre incontri previsti per l’iniziativa “MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE” voluta e portata avanti, in collaborazione con la Croce rossa – Comitato di Messina, dall’OdV Le Mamme di Peter Pan.

Come è noto l’organizzazione di volontariato Le Mamme di Peter Pan, costituita a Villafranca Tirrena per volontà dell’attuale presidente Giusy Quartarone e operante da anni in tutta la provincia, offre occasioni di informazione e formazione sui molteplici temi che possono interessare le famiglie. Una esigenza spesso manifestata dai genitori è stata quella di conoscere proprio le manovre salvavita per prestare il primo soccorso in caso di eventi avversi in cui potessero essere coinvolti i propri figli.

Captando questa esigenza e nelI’ottica di un interesse generale diretto a evitare che, eventi accidentali o situazioni pericolose possano evolversi in modo funesto, l’OdV ha pensato di utilizzar il piccolo contributo di cui godono i progetti votati nell’ambito della democrazia partecipata, per informare sulla attività di prevenzione e primo soccorso pediatrico, con incontri informativi dedicati ai genitori, agli operatori del mondo dell’infanzia, agli insegnanti e alla popolazione tutta (privati cittadini, commercianti). Nella convinzione che tante più sono le persone a conoscenza dei questo tipo di manovre maggiore è la possibilità che si possa intervenire scongiurando il peggio in una ipotetica situazione di pericolo.

Interessante risulta la disposizione della Legge regionale 5/2014 che ha istituito l’obbligo per i comuni spendere almeno il 2% delle somme provenienti dalla Regione in forme di democrazia partecipata. Sostiene Giusy Quartarone, presidente dell’OdV Le mamme di Peter Pan, che “Al di là del contributo (si tratta di piccole somme per comuni come Villafranca tirrena) questa formula stimola i cittadini, singoli o riuniti in associazione a rendersi parte attiva e trasformare istanze della collettività in progetti per il territorio. È una forma di partecipazione dinamica del cittadino rispetto al principio della delega totale ai suoi rappresentanti. La forma della democrazia partecipata crea spazi di autonomia della società civile seppur nell’ambito regolamentato delle istituzioni. Il coinvolgimento della cittadinanza tutta, con il sistema della votazione fa sì che tutti si sentano parte di quel progetto”.

Si terranno altri due incontri informativi il 12 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023. Ogni incontro potrà ospitare un numero medio di 20 partecipanti, in modo da consentire a circa 60 cittadini di fruire gratuitamente di questa esperienza.

Rispetto alla collaborazione con la Croce rossa- comitato di Messina, l’Odv Le mamme di Peter Pan già in precedenza aveva organizzato incontri aperti ai genitori nella stessa cittadina di Villafranca Tirrena. Apprezzatissimo il contributo degli operatori volontari intervenuti, Dario Bagnato e Antonello Famà che hanno messo a disposizione la competenza acquisita nei tanti anni trascorsi in CRI, e sono stati molto apprezzati per la chiarezza espositiva e la capacità di coinvolgimento dei partecipanti.