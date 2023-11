Un successo annunciato la venticinquesima edizione della sagra della castagna a San Salvatore di Fitalia che si è svolta lo scorso 4 novembre.

Espositori, produttori locali e del territorio hanno reso ampia l’offerta con prodotti a base di castagna.

“Grazie al maestro Giuseppe Arena che ha impreziosito la nostra manifestazione” ha voluto sottolineare il Sindaco Giuseppe Pizzolante.

Una giornata che ha regalato ai cittadini fitalesi, e non solo, un mix di mix di cultura, tradizione e gastronomia, non disdegnando momenti di aggregazione e divertimento.

“Il mio auspicio è si faccia sempre meglio, per coinvolgere ancora di più la gente di San Salvatore e non solo, valorizzando e facendo conoscere le eccellenze del nostro territorio” ha aggiunto il primo cittadino.

“E per raggiungere ciò, sono sicuro che le amministrazioni in futuro saranno sempre a fianco della Pro Loco. Si possono raggiungere ottimi risultati in tutti i campi unendo risorse, intelligenze e capacità di tutti, si può continuare a dare lustro alla nostra comunità, facendo in modo che le energie positive di tutti vengano indirizzate ed utilizzate sempre per scopi nobili e a favore della collettività” ha concluso Pizzolante.

Domenica 5 novembre, invece, il Comune di San Salvatore di Fitalia è stato attraversato da un importante raduno di fuoristrada.

Il 𝗜𝗜𝗜 𝗿𝗮𝗱𝘂𝗻𝗼 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗙𝗜𝗙 organizzato dal Club Lions Nebrodi 4X4.

Lo scorso anno sono stati quasi 180 gli equipaggi provenienti da tutte le province siciliane e quest’anno con i partecipanti di fuori regione sono arrivati a 228.