“Nostro padre è stato dimenticato dalla sua Città”. Sonia e Chicco, figli di Beppe Alfano, hanno affidato ai social la loro amarezza. La riflessione giunge a seguito di una diretta dal Cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto durante la quale, lo scorso 2 novembre, l’Assessora alla Cultura Angelita Pino e l’esperto Salvatore Scilipoti hanno ricordati i barcellonesi illustri defunti.

“Ovviamente non una sillaba in merito a mio padre – scrive Sonia – Chiedo all’assessore Pino chi era mio padre secondo il suo giudizio, e vorrei sapere se il suo consulente Scilipoti è a titolo gratuito, dal momento che sul sito istituzionale del Comune di Barcellona non vi è traccia alcuna. Considero una diretta social dal cimitero già di per sè di dubbio gusto, ma cercare di elevare ad un rango superiore persino i defunti, lo trovo di pessimo gusto. Siamo stanchi di vedere considerato nostro padre come una vittima di serie C”.

Toni forti, aspri. La figlia del giornalista ucciso in Via Marconi l’8 gennaio 1993 annuncia anche che la famiglia Alfano chiederà l’autorizzazione a spostare la salma di Beppe in altra località: “Chiediamo sin da subito al Sindaco di togliere la lapide alla memoria di mio padre sita in Via Marconi”.

L’idea di portare via la salma di Beppe Alfano da Barcellona Pozzo di Gotto viene ribadita anche dal figlio Chicco: “Sappiamo quanto nostro padre amasse la sua Barcellona ma adesso basta, questo suo viscerale amore per la sua città non è mai stato corrisposto. Arrivati a questo punto le conclusioni più ovvie sono che chiederemo l’autorizzazione a portare via nostro padre in un’altra città, dove siamo certi sarà ben voluto e rispettato come chi ha sacrificato la propria vita per liberare questa terra dalla mafia. Nessuno pensi che possano bastare delle banali scuse. Qualcuno dovrebbe dimettersi perché evidentemente incapace a ricoprire certi ruoli“.

L’INTERVENTO DI FIGEC CISAL. GIULIO FRANCESE: “RISPETTARE LA MEMORIA DI BEPPE ALFANO”

Sulla questione è giunta una nota ufficiale di Figec Cisal Sicilia, a firma del coordinatore Giulio Francese che ha ricordato “il tributo di sangue all’impegno professionale” pagato da Beppe Alfano. La Figec ha espresso solidarietà a Sonia Alfano e ai suoi cari e “si associa alla richiesta della famiglia di chiedere il massimo rispetto per la memoria di chi, come Beppe Alfano, ha pagato con la vita il proprio impegno per la verità e per la giustizia. Una giustizia che, nel suo caso, dopo 30 anni, stenta a fare piena luce. Nei giorni scorsi è stata infatti accolta la richiesta di archiviazione della Procura di Messina per l’ultima tranche dell’inchiesta sull’omicidio. Figec Sicilia – conclude Francese – fa proprio l’appello della famiglia affinché venga restituita piena giustizia e adeguata memoria al sacrificio di un uomo e di un cronista che con il suo impegno ha fino in fondo onorato la professione giornalistica”.