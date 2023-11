Ha preso il via nella giornata di ieri il Campionato Regionale “Under 19” – Fase Provinciale di Messina, che ha visto all’esordio le vittorie di New Eagles 2010, San Fratello, Igea Virtus e Nuova Rinascita Patti.

Nel Girone A da segnalare i successi 9-1 in casa della New Eagles contro il Città di Mistretta e 5-2 in trasferta del San Fratello contro il Città di Galati. Per la New Eagles (nella foto la formazione schierata all’esordio) sono andati a segno Merendino, autore di una tripletta, Ismail, D’Ambrosio, Gumina, Di Salvo, Buttà e Miragliotta; invece il San Fratello si è imposto con le doppiette di Agnello e Giordano e il gol di Liuzzo.

Nel Girone B larga affermazione in trasferta dell’Igea Virtus contro la Polisportiva Gioiosa, con un 7-1 targato Buscetta, Cannistrà e Russo (autori di una doppietta a testa) e dalla rete di Yatoura. Ha vinto anche la Nuova Rinascita Patti, che ha superato in casa 6-1 lo Junior Sport Lab (JLS), mentre si è concluso in parità 1-1 il match, disputato sul campo neutro di Falcone tra Comprensorio del Tindari e Sinagra (per gli ospiti è andato a segno Fasolo).