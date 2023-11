Anche il Comune di Galati Mamertino dice no alla privatizzazione dell’acqua, dopo che il Consiglio Comunale nello scorso mese di Giugno aveva già bocciato all’unanimità la creazione della società di gestione del servizio idrico Messinacque s.p.a.

L’Amministrazione galatese ha, infatti, impugnato, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia – Sezione di Catania, la Delibera del Commissario ad acta del 7 Agosto 2023 e i relativi allegati con i quali, in sostituzione del Consiglio Comunale, è stato approvato lo Statuto della società partecipata Messinacque s.p.a. per la gestione del servizio idrico integrato dell’ATI Messina.

“Nello specifico il Comune di Galati Mamertino aveva bocciato la creazione della società di tipo “misto”, ovvero con partecipazione pubblico/privato, Messinacque s.p.a. – afferma il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore -. Con il ricorso presentato contestiamo la scelta di gestione prettamente privatistica delle risorse idriche, imposta in modo del tutto illegittimo dal Commissario ad acta dell’ATI Messina di nomina regionale. Il Commissario non ha tenuto conto della scelta deliberata da tutti i Sindaci nell’ambito territoriale, già a Dicembre 2022, di optare per un modello di gestione interamente pubblica delle risorse idriche. La scelta di gestione privatistica, calata dall’alto come una scure su tutte le comunità dell’ambito, non terrebbe conto delle peculiarità di ogni singolo territorio ovvero, nel caso di Galati Mamertino, della presenza di fonti e sorgenti qualitativamente pregiate, ricadenti su terreni gravati da usi civici e, perciò solo, non alienabili a nessun titolo a soggetti privati o comunque di sorgenti rientranti nel territorio del Parco dei Nebrodi.

Ed ancora l’ATI idrico di Messina avrebbe dovuto, per legge, individuare la forma di gestione del Servizio idrico integrato entro il primo Luglio 2022. Tuttavia la modalità di gestione di tipo “misto” è stata scelta ed imposta dal Commissario ad acta dell’ATI solo nel mese di Giugno 2023, impedendo così ai Comuni interessati di poter richiedere, ricorrendone le condizioni previste dalla norma, una gestione in proprio delle risorse idriche (in regime di salvaguardia) rispetto al nuovo assetto societario, imposto dal provvedimento commissariale dell’ATI di Messina. Il ricorso presentato dal Comune di Galati Mamertino, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Giardinieri, sarà discusso all’udienza in Camera di Consiglio del 21 Novembre prossimo”.