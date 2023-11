Il Comune di Floresta ha ottenuto due decreti di finanziamento dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, riguardanti la Comunità di energie rinnovabili, un impianto di videosorveglianza e un progetto di efficientamento energetico.

Il primo contributo ammonta a 9.882,40 euro e si riferisce al Programma di sostegno agli investimenti dei Comuni della Sicilia, per la costituzione di Comunità di energie rinnovabili e solidali. Il secondo finanziamento, invece, ha un importo complessivo di 30.344,35 euro e verrà utilizzato per la riduzione dei consumi negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali o integrazioni fonti rinnovabili. Il progetto considerato viene denominato “Impianto di videosorveglianza ed efficientamento energetico, mediante l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla falda sud-ovest del fabbricato spogliatoio del campo sportivo.

Inoltre è stata espressa la volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire sull’impianto di pubblica illuminazione, adeguando diversi punti luce, con l’inserimento di apparecchiature in prevalenza di nuova generazione del tipo LED, e prevedendo la sostituzione e la nuova installazione di diversi corpi illuminanti. Il Sindaco Antonio Stroscio informa che alcuni corpi illuminanti sono già arrivati, mentre altri verranno consegnati entro metà mese; in seguito si procederà alle attività di relamping lungo la Via Umberto I e la circonvallazione Nord.