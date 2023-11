Si è tenuta stamattina un’azione di disobbedienza civile non violenta in Via Giuseppe Garibaldi, altezza Via Loggia dei Mercanti, a Messina. Sei cittadine e cittadini, aderenti alla campagna Fondo Riparazione promossa da Ultima Generazione, hanno manifestato dalle 10,45 alle 11,30, quando le Forze dell’Ordine hanno sgomberato la carreggiata.

Prima dell’inizio dell’azione è stato fermato il giornalista di Repubblica, Fabrizio Bertè. Il giovane cronista avrebbe dovuto documentare la manifestazione, ma è stato condotto in Questura, dove è stato trattenuto per due ore. Non ha quindi potuto documentare la manifestazione e neanche presentarsi a un appuntamento di lavoro successivo presso l’Università di Messina.

Come ha raccontato lo stesso Bertè al suo giornale, lo stesso cronista stava seduto sulle scale di una centralissima chiesa messinese insieme a un docente quando gli sono stati chiesti, da un poliziotto in borghese, i documenti che lui ha mostrato insieme al tesserino di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti. A quel punto sono giunti altri tre poliziotti, sempre in borghese. Al giornalista è stato chiesto di aprire lo zaino e mostrare cosa contenesse. Alla richiesta del perché fosse lì, Bertè ha spiegato il motivo. Ma è stato comunque condotto in Questura, dove è stato sottoposto alle stesse domande.

Al cronista sono giunti diversi attestati di solidarietà.

Intanto quello della Direzione e dal Comitato di Redazione del suo giornale che hanno definito l’episodio inaccettabile. Quindi è giunta la solidarietà dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia che chiede sia fatta luce sull’accaduto, “ribadendo ancora una volta che il diritto di cronaca è sancito dall’articolo 21 della Costituzione”.

Solidarietà è giunta anche dai sindacati dei giornalisti. L’Associazione Siciliana della Stampa, in una nota a firma di Giuseppe Rizzuto e Sergio Magazzù, ha evidenziato come “l’episodio sembra configurarsi come un impedimento all’attività giornalistica garantita dalla Costituzione”. La Figec, invece, in una nota a firma di Graziella Lombardo, “nel ribadire pieno rispetto del lavoro delle Forze dell’Ordine, chiede uguale rispetto per il lavoro di chi fa giornalismo in maniera corretta al servizio dei cittadini”.

E il Comitato NoPonte Capo Peloro si accoda alla richiesta di Ordine dei Giornalisti e Associazione Siciliana della Stampa affinché venga fatta piena luce sull’accaduto.