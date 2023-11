Identificato l’uomo che guidava una Fiat Panda che trasportava sul tetto un divano con un uomo sdraiato. Scena immortalata in un video che sta spopolando sul social TikTok.

I Poliziotti del Commissariato Borgo Ognina sono riusciti a risalire alla proprietaria del mezzo, una donna di 43 anni. Alla guida c’era il marito di 41 anni. Il video risale allo scorso 3 novembre. L’uomo ha ritirato il divano insieme a un amico presso una conoscente che se ne voleva disfare. Lo ha quindi caricato sul tetto dell’auto per portarlo a casa.

Una volta risalito in macchina, un giovane si è arrampicato sul tetto dell’utilitaria, sdraiandosi sul divano e facendosi trasportare per la circonvallazione di Catania. Il conducente si è giustificato riferendo “di non essersi accorto di trasportare il giovane sdraiato sul divano”. Per lui è scattata una sanzione di alcune centinaia di euro.