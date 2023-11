“Corrono voci poco rassicuranti sull’ospedale di Milazzo. Reparti che vengono chiusi, medici che non ci sono, personale infermieristico sotto dimensionato, apparecchiature in disuso. Turni stressanti per medici e infermieri. Il pronto soccorso lasciato in uno stato di abbandono, solo due medici devono fare fronte alle centinaia di accessi, con utenti che rimangono in attesa per ore prima di essere assistiti”.

Lo afferma il consigliere di opposizione di Milazzo, Lorenzo Italiano.

“Oggi si paventa la chiusura del punto nascita. Un quadro desolante di un Ospedale in decadimento viene consegnato ad una collettività che vive in un bacino dove insistono il porto, le industrie e un polo petrolchimico tra i più estesi della Sicilia. Da anni, in tutte le sedute di Consiglio, noi dell’opposizione con carte e report alla mano abbiamo denunciato questo stato di disastro in cui versa l’ospedale. Eppure siamo stati criticati, tacciati da incompetenti e che facevamo solo allarme sociale. Ricordo le prese di posizioni del Sindaco indignato delle nostre denunce, oggi si accorge che la sanità è allo sfascio (meglio tardi che mai).

Le puntuali prese di posizioni contro di noi dell’on.le Galluzzo che non poteva rimanere in silenzio davanti alle nostre denunce. Ancora aspettiamo il nuovo pronto soccorso, in sei mesi sarebbe stato tutto pronto. CHIACCHIERE. Ancora aspettiamo i famosi ospedali di prossimità, dati per realizzati da più di un anno. CHIACCHIERE Altre chiacchiere raccontate in Consiglio Comunale dall’On.le Galluzzo e dal Sindaco. Chi ha responsabilità amministrativa si assuma la responsabilità di questi disastri. Abbiamo scritto al Presidente della Regione , abbiamo invitato a venire in Consiglio Comunale sia l’ex Assessore Regionale Razza sia quello attuale Volo, ad oggi nessuna risposta. Una città snobbata mortificata da queste istituzioni. Invitiamo il Presidente del Consiglio Comunale di convocare una seduta urgente aperto per trattare la questione. Milazzo non merita tutto questo“.