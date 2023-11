Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno intensificato i controlli del territorio.

Pertanto, su tutto il territorio del Longano e nelle zone maggiormente frequentate, sono stati predisposti mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, predisposte anche nelle ore notturne, sono stati controllati oltre 40 veicoli e 55 persone, con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Barcellona, un 22enne e un 42enne per guida in stato di ebrezza ed un 33enne per guida senza patente perché mai conseguita.

Nell’ambito dell’attività antidroga, invece, cinque individui sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quale assuntori di stupefacenti, poiché trovato in possesso di vari tipi di droghe detenute per uso personale. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata ai Carabinieri del R.I.S. per le analisi di laboratorio.