Lunghe code agli imbarchi dal porto storico a causa dello sciopero di otto ore indetto da FILT CGIL, FIT CISL UILTRASPORTUSLAC/UNCDIM FEDERMAR CISAL, UGL Mare e CONFINTESA Mare.

I lavoratori di Caronte&Tourist rivendicano equità salariale per i marittimi dello Stretto. Alle 12 di oggi i mezzi in fila per attraversare lo Stretto avevano riempito il serpentone nell’area di imbarco lungo viale della Libertà.

Nonostante l’intenso calendario di incontri delle ultime settimane non è stata raggiunta l’intesa tra azienda e Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori sul rinnovo del contratto integrativo dei lavoratori marittimi e di terra del gruppo Caronte & Tourist operante sullo Stretto di Messina.

I disagi sembrano destinati a protrarsi anche nel pomeriggio, almeno fino alle 17 quando i lavoratori torneranno sui normali turni di servizio e garantiranno i collegamento da e per Messina.