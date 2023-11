Grande successo per il terzo Raduno Nazionale FIF (Federazione Italiana Fuoristrada), organizzato dal Club Lions Nebrodi 4×4 e svoltosi nella giornata di ieri nel Comune di Capri Leone.

In questa terza edizione sono stati ben 229 gli equipaggi registrati e provenienti da tutta la Sicilia, dalla Calabria e anche dall’estero; tante sono state le premiazioni, sia come singoli che come Club.

L’Amministrazione Comunale di Capri Leone ha dichiarato di essere orgogliosa per aver supportato l’evento il quale, oltre a essere sinonimo di passione e aggregazione, cresce ad ogni edizione. “Ringraziamo tutti i partecipanti al Raduno e tutti i soci del Club Lions Nebrodi 4×4, – affermano gli amministratori – con in testa il Presidente Rosario Galipò. Un ringraziamento va anche ai Sindaci dei Comuni di Mirto, Torrenova, Tortorici e San Salvatore di Fitalia e, in particolare, al Sindaco di San Marco d’Alunzio Filippo Miracula, in qualità di rappresentante delle istituzioni nonché di appassionato. Infine un ringraziamento va ai Carabinieri della Stazione di Rocca di Capri Leone, al Commissariato di Capo d’Orlando e alla nostra Polizia Municipale“.

Il ritrovo dei partecipanti al Raduno è avvenuto alle ore 7:30, presso la Piazza Gepy Faranda di Rocca di Capri Leone, e la partenza del primo equipaggio si è svolta alle 9:00. Il Raduno si è articolato in un tragitto di 56 Km, che ha attraversato, oltre al Comune di Capri Leone, anche i Comuni di Torrenova, Mirto, San Salvatore di Fitalia e Tortorici. Nel pomeriggio, presso la palestra di Contrada Valle Santa a Rocca di Capri Leone, sono stati offerti un rinfresco e una mega torta ai partecipanti.