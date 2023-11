Ha toccato l’80 per cento di adesioni lo sciopero dei lavoratori Caronte&Tourist.

“Un’adesione che testimonia come questa sia una vertenza che va oltre i confini aziendali e che reclama equità salariale per i marittimi dello Stretto. Occorre un netto incremento sul contratto integrativo cercando di eliminare progressivamente forti differenze stipendiali esistenti oggi tra fasce di lavoratori e l’applicazione del contratto Confidarma anche al personale di terra. Abbiamo registrato passi avanti nei recenti incontri con l’azienda , ritenendoli ancora insufficienti è scattata la protesta che con l’alta adesione riscontrata darà più forza al fronte sindacale”, spiegano i FILT CGIL, FIT CISL UILTRASPORTUSLAC/UNCDIM FEDERMAR CISAL, UGL Mare e CONFINTESA Mare che hanno indetto per oggi uno sciopero dalle 9 alle 17.

Nonostante l’intenso calendario di incontri delle ultime settimane, non è stata raggiunta l’intesa tra azienda e Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori sul rinnovo del contratto integrativo dei lavoratori marittimi e di terra del gruppo Caronte & Tourist operante sullo Stretto di Messina. “Abbiamo apprezzato l’autorevole mediazione di S.E. il Prefetto di Messina – dichiarano i rappresentanti delle sigle sindacali e la RSU – che ha dimostrato con convinzione la volontà di coadiuvare le parti nel tentativo di addivenire ad un’intesa che scongiurasse lo sciopero. Nonostante alcune aperture avanzate dalla società rispetto alle proposte iniziali – continuano i sindacati – la RSU che ha presieduto alla trattativa ha ritenuto non adeguata la piattaforma conclusiva raggiunta ed ancora lontana dalle rivendicazioni dei lavoratori. L’obiettivo che dal principio è stata alla base della proposta della RSU resta quello di colmare progressivamente un gap economico che nel tempo ha creato disparità tra lavoratori e che ha per le fasce salariali più deboli acuito le criticità economiche in un contesto nazionale finanziario difficile con l’aumento continuo del costo della vita. Al tempo stesso rivendichiamo l’adeguamento contrattuale per svariati lavoratori di terra a cui viene applicato un contratto diverso dal CCNL confitarma abbassando di fatto salari e tutele”.