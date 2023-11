Si è svolta nei Comuni di Floresta, San Marco d’Alunzio e Mirto la commemorazione per i caduti di tutte le guerre in occasione del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

A Floresta la cerimonia si è tenuta Sabato 4 Novembre, alla presenza delle istituzioni civili e militari del paese; hanno partecipato alla commemorazione, infatti, il Sindaco Antonio Stroscio, gli Assessori Comunali, il Presidente del Consiglio Maria Grazia Tranchita, i Consiglieri e i Carabinieri della locale Stazione. Sono state deposte 3 corone di alloro, rispettivamente al monumento dei Caduti, situato in Via Sant’Anna, sotto il Palazzo Municipale, collocato in Via Umberto I, luogo in cui si trovano le targhe che ricordano tutti i caduti in guerra, e al cimitero comunale, dove sono sepolti alcuni militari. Inoltre è stato ricordato l’Avv. Sebastiano Mazzeo, benefattore del Comune nato a Floresta nel 1887 e scomparso nel 1925 a Catania, a cui è stato dedicato un monumento.

Nei Comuni di San Marco d’Alunzio e Mirto, invece, la commemorazione del 4 Novembre è stata effettuata nella giornata di ieri. A San Marco d’Alunzio la Giornata dell’Unità Nazionale è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Parrocchia. Erano presenti il Sindaco Filippo Miracula, il Vice Sindaco Basilio Oriti, gli Assessori Beatrice Fiocco, Alessandro Giuseppe Arcodia e Gaetano Dottore, il Presidente del Consiglio Daniele Monici, la Vice Presidente del Consiglio Erika Monastra, i Consiglieri Comunali, il parroco, il Luogotenente dei Carabinieri, la Polizia Municipale, il Corpo Musicale “Aluntium” e le famiglie aluntine, che hanno vissuto insieme ai loro figli questo importante momento civico e sociale.

A Mirto alle ore 9:30 la Banda Musicale “G. Verdi” ha effettuato il giro del paese, suonando “La Leggenda del Piave” e l’Inno di Mameli. Alle 11:00 è stata celebrata la Santa Messa, nella Chiesa del Rosario, e al termine il corteo si è diretto presso il monumento dei caduti, dove è stata deposta una corona di alloro. Erano presenti le autorità politiche e militari, con il Sindaco Maurizio Zingales, i Carabinieri della Stazione di Mirto e la Polizia Municipale.