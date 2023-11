Si disputa a Messina il 39° Campionato Mondiale di Surf Casting Maschile e 30° campionato Mondiale di Surf Casting Femminile.

La città dello Stretto da ieri e fino all’11 novembre sarà la capitale dello sport che richiama appassionati di ogni età. Ventidue le nazioni rappresentate (Algeria, Belgio, Brasile, Cile, Croazia, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Lituania, Marocco, Olanda, Polonia, Portogallo, Scozia, Spagna, Sud Africa, Tunisia e Italia) per un totale di quasi 200 atleti partecipanti.

“Questo campionato mondiale rappresenta una bella vetrina per la nostra città, la nostra provincia e la Sicilia intera. Parliamo di un appuntamento che va oltre l’evento sportivo e che sa ritagliarsi un ruolo importante per far promozione in questo territorio”. Con queste parole il Sindaco di Messina Federico Basile ha aperto ufficialmente la presentazione del 39° Campionato Mondiale di Surf Casting Maschile e del 30° Campionato Mondiale di Surf Casting Femminile che si è tenuta stamattina a Palazzo Zanca. Un appuntamento che si svolgerà, per la prima volta nella storia sulle coste siciliane a Messina, Catania e nella provincia Peloritana.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento tanto importante- dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Messina Massimo Finocchiaro- abbiamo messo in campo tutte le energie amministrative per poter supportare questa manifestazione. Grazie anche all’impegno del provveditore agli studi abbiamo voluto coinvolgere tutte le scuole del territorio senza considerare la presenza della Coldiretti, la Capitaneria di Porto, il Demanio, il Battaglione Aosta con la Banda musicale”.

“Desidero portare i saluti del presidente F.I.P.S.A.S Ugo Claudio Matteoli e spiegare che questo mondiale non è nato oggi ma è frutto di un lavoro durato 6 anni- sottolinea il Vice-presidente Settore Pesca di Superficie F.I.P.S.A.S Stefano Sarti- un evento che vedrà un numero di nazioni partecipanti mai raggiunto finora e su cui abbiamo grandi aspettative di carattere sportivo e territoriale perchè saprà creare un indotto importante a Catania e Messina”.

In ogni tappa la preda catturata dagli atleti sarà pescata, misurato e rimesso in acqua. Il tutto ad impatto zero per l’ambiente. “Sono orgogliosa di poter rappresentare questa manifestazione ma non avrei potuto fare nulla senza questa squadra- afferma il presidente del comitato per l’organizzazione del Mondiale e consigliere Federale F.I.P.S.A.S Mariateresa Costanzo- ringrazio l’assessore Finocchiaro, il Sindaco Basile e il comune di Messina per la grande collaborazione”.

In occasione dei campionati del Mondo la F.I.P.S.A.S (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), in collaborazione con il comune di Messina, ha organizzato un Village con attività didattiche ludico sportive gratuite rivolte ai più giovani. Un’ iniziativa mirata alla valorizzazione degli ambienti acquatici e alla comprensione della necessità di tutela attraverso comportamenti responsabili e sostenibili.

“Dietro ad un evento tanto importante ci sono oltre 60 persone, oltre ai ragazzi delle società di Messina e Catania che si prodigano con il massimo sforzo, che lavorano per dare supporto logistico o che sono al seguito dell’organizzazione- ribadisce il presidente della sezione provinciale di Catania F.I.P.S.A.S. Santo Gerardo Leva- c’è un enorme entusiasmo da parte di tutti per cercare di ottenere il massimo e di questo dobbiamo ringraziare anche il presidente della sezione provinciale di Caltanissetta F.I.P.S.A.S. Antonio Zagarini e il presidente della sezione provinciale di Messina F.I.P.S.A.S. Alessio Casella”.