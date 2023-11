L’Ufficio postale di Rometta Marea rimarrà chiuso al pubblico dal 13 novembre al 13 dicembre 2023 per dei lavori.

A darne comunicazione al Sindaco Nicola Merlino è stato il dott. Leonardo Bianco, Direttore della Filiale di Messina. I cittadini romettesi potranno quindi usufruire dei servizi postai a Saponara Marittima.

Il Sindaco Nicola Merlino è particolarmente soddisfatto per il risultato ottenuto. Si tratta infatti del secondo risultato incassato, dopo anni di lotte. “Per come ci eravamo impegnati, non ci siamo fermati se non con il raggiungimento anche del duplice risultato che ci siamo prefissi. -ha dichiarato- Un grande ringraziamento al Comitato che ci ha affiancato nel raggiungimento degli obiettivi e, se mi si consente, al coordinatore dello stesso comitato Franco Russo, per il grande supporto dato.”

Merlino ripercorre le tappe di ciò che negli anni è stato fatto. “Al momento del nostro insediamento (2014) il Giudice di Pace di Rometta era stato soppresso.

Abbiamo immediatamente intrapreso tutte le iniziative atte a far riaprire tale importante presidio giudiziario; dal giorno 02 Gennaio 2017 la sede del Giudice di Pace di Rometta è stata riaperta.”

Aggiunge anche: “Come è noto, da circa un anno, stante i servizi da terzo mondo che venivano svolti da Poste Italiane sia a Rometta (dove mai gli uffici postali erano stati dotati di postmat) che a Rometta Marea (dove i servizi sono sempre stati lenti, pochi ed obsoleti), nel sarcasmo e la derisione di alcuni, intraprendendo ogni tipo di iniziativa legittima e possibile, abbiano ottenuto: 1) già da qualche tempo, l’istallazione (per la prima volta) negli uffici postal di Rometta del postmat; 2) ed adesso l’ammodernamento degli uffici postali di Rometta Marea con nuovi spazi e nuove tecnologie e molteplici servizi aggiuntivi di cui tutti gli utenti potranno usufruire.”