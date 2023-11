Secondo i consiglieri Mangano, Gazia, Scafidi, Liotta e Truglio: “L’Agenzia del Demanio tira le orecchie all’Amministrazione Ingrillì sulla Vendita dell’ex I.T.C.G. F.P. Merendino”.

Il Piano Triennale 2022/2024 delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari non è veritiero secondo l’opposizione consiliare e quindi “va urgentemente predisposta una proposta di revoca parziale della deliberazione del Consiglio Comunale per escludere la vendita dell’ Ex I.T.C.G. F.P. Merendino, al fine di non inficiare la veridicità e la validità del Piano stesso”.

Il gruppo consiliare CambiAmo Capo stigmatizza ancora una volta gli ingiustificati e colpevoli ritardi degli Uffici Ragioneria, Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune Paladino, per il mancato riscontro all’articolata richiesta di “documenti, chiarimenti e assistenza”, in merito anche al contenzioso tra il Comune di Capo d’Orlando e l’Agenzia del Demanio sulla proprietà degli immobili dell’ex Istituto Tecnico, Commerciale e per Geometri F.P. Merendino.

Oltre all’interrogazione al sindaco Ingrillì, i 5 consiglieri di minoranza hanno sollecitato, in data 30 ottobre scorso, i dirigenti comunali ad adempiere alle pregresse richieste inevase e richiesto ulteriori documenti, chiarimenti e assistenza in merito all’intimazione dell’Agenzia del Demanio che reclama la proprietà dell’immobile e intima l’avvio delle procedure d’acquisto per legittimarne la futura alienazione nel rispetto delle inderogabili prescrizioni normative.

Sulla vicenda, fanno ancora notare i consiglieri di minoranza, è intervenuta, con una puntuale e sferzante nota la segretaria generale, dott.ssa Carmela Caliò, con cui ha chiesto un’apposita relazione da prodursi entro il 3 novembre 2023 circa le ragioni giustificative per il mancato riscontro di quanto richiesto dal gruppo di opposizione “stante l’intollerabile ritardo rilevato”, sul modus operandi dei detti dirigenti comunali.

Il gruppo consiliare CambiAmo Capo, nell’auspicare una tempestiva e positiva risoluzione dell’esposta vertenza con l’Agenzia del Demanio, preannuncia che saranno avviate le necessarie azioni di tutela, coinvolgendo gli organi giurisdizionali competenti, se dovesse persistere l’ingiustificata condotta omissiva da parte degli uffici comunali competenti.