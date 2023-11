Un cameriere tunisino di 32 anni è in stato di fermo con l’accusa di avere ucciso, sabato notte, con tre colpi di pistola il 41enne di origini algerine Badr Boudjemai.

Il presunto assassino lavora in locale vicino a quelli in cui lavorava la vittima. A inchiodarlo sarebbero le immagini dei sistemi di videsorveglianza. Ieri l’uomo è rimasto per tutta la giornata nella caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, interrogato insieme ad altri. Gli investigatori hanno stretto il cerchio intorno al sospettato. Non si sa ancora se sia stata o meno recuperata l’arma del delitto e non si conosce nemmeno il movente.

Il provvedimento di fermo è stato emesso dal pm Vincenzo Amico.