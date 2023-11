La comunità di San Fratello ha trascorso una giornata di festa e riconoscimento delle tradizioni, in onore del Professore Benedetto Di Pietro, illustre artista, letterato e studioso della lingua galloitalica, con l’inaugurazione della “Sala Benedetto Di Pietro” nella biblioteca comunale.

La cerimonia si è svolta in due momenti distinti, una parte della giornata dedicata alla biblioteca, mentre nel pomeriggio si è svolto un convegno di alto profilo all’interno dell’aula consiliare, alla presenza delle autorità cittadine e di appassionati e studiosi della lingua gallo italica.

La mattina ha visto la partecipazione di una folla di amici e amanti della cultura riunirsi nella biblioteca, dove è stata svelata la nuova sala dedicata al Professore Di Pietro. La cerimonia è stata aperta dalla solenne melodia della Fanfara dei Giudei, un omaggio musicale alla memoria del Professore che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia culturale di San Fratello. Questo è stato solo l’inizio di una celebrazione toccante, culminata quando i pittori locali R. Lo Vano, A. Manasseri, B. Oddo, R. Regalbuto, C. Ricciardi hanno presentato le loro opere ispirate alle poesie di Benedetto Di Pietro. Ciascun artista ha scelto una poesia dell’autore come fonte di ispirazione per creare un quadro che ha catturato l’essenza della sua opera. Questo gesto artistico è stato accolto con calore e grande apprezzamento dal pubblico presente.

Durante la cerimonia, è stata anche rivelata e presentata al pubblico una collezione di oltre mille libri donati dalla famiglia Di Pietro, un tesoro di conoscenza che sarà ora a disposizione di tutti i cittadini attraverso la nuova sala bibliotecaria. Questa importante donazione è stata lodata come un atto straordinario di preservazione culturale, garantendo che le opere del Professore e il suo impegno nella promozione della lingua galloitalica continueranno a ispirare le future generazioni.

Nel pomeriggio, l’attenzione si è spostata nell’aula consiliare, nella quale si è tenuto un convegno. L’evento è stato moderato dall’illustre Prof.re Riolo e sono intervenuti il Sindaco Dott.re Giuseppe Princiotta, l’assessore all’Istruzione Fortunata Gambitta, i Dott.ri Salvatore Sidoti Pinto e Ciro Reitano, i Prof.re N. Bellitto, e B. Iraci, la Dott.ssa Anna Calcò e l’ideatore del progetto Sig. Carmelo Faranda che hanno discusso dell’impatto della sua opera sulla cultura e sulla lingua galloitalica. Il convegno è stato un’occasione per riflettere sull’eredità di Di Pietro e per discutere ulteriori iniziative per promuovere la lingua e la cultura galloitalica.

L’ultima parte del convegno è stata dedicata alla presentazione dell’antologia dedicata a B. Di Pietro “Poesie e racconti nel galloitalico di San Fratello”.

Il progetto che ha portato all’inaugurazione della Sala “Benedetto Di Pietro” è nato con la precedente amministrazione Sidoti, su proposta dall’amico di Benedetto, Carmelo Faranda, e subito presa in carico e portata avanti fino alla fine dell’allora assessore Dott.ssa Anna Calcò e si è concluso con la neo Amministrazione Princiotta. Grazie a questa collaborazione, in un’epoca in cui le lingue e le culture minoritarie rischiano di scomparire, San Fratello ha dimostrato di essere un faro di speranza e di impegno nella salvaguardia della lingua galloitalica. La “Sala Benedetto Di Pietro” è un segno tangibile di questo impegno e un omaggio ad un uomo straordinario che ha dedicato la sua vita a preservare la ricca eredità culturale di questa comunità.