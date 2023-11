Dopo la firma del protocollo di intesa tra il Lions Club Castroreale e l’Associazione Il Pane Quotidiano ODV sul tema della lotta allo spreco alimentare, l’attività di ritiro delle eccedenze alimentari dai punti vendita dei supermercati cittadini, la consegna agli Enti caritativi e la successiva distribuzione alle famiglie indigenti della Comunità, ha avuto una forte accelerazione.

Grazie all’unione delle due realtà associative, che operano in stretta collaborazione con il Banco Alimentare della Sicilia ODV e con il Centro di Solidarietà di Milaz zo, sono cresciuti i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa e i quantitativi delle eccedenze alimentari ritirate. Una macchina organizzativa efficiente che riesce a garantire, con continuità, questo importante servizio. E’ dei giorni scorsi la notizia dell’acquisto di due frigoriferi e due congelatori per la gestione delle eccedenze alimentari, messi a disposizione, dal Lions Club Castrorealee dall’ Associazione Il Pane Quotidiano OdV, delle Figlie di Maria Ausiliatrice e dell’Associazione La Casa di Francesco OdV, Enti presso cui sono stati organizzati due punti di distribuzione delle eccedenze.

Ricordiamo che il ritiro delle eccedenze alimentari è regolato dalla legge 166/2016 (Legge Gadda) un provvedimento che ha riorganizzato il quadro normativo e regolato le donazioni alimentari introducendo misure di semplificazione al fine di incentivare le donazioni da parte degli operatori del settore alimentare.

La lotta allo spreco alimentare rappresenta, peraltro, uno dei principali obiettivi di Agenda 2030 (obiettivo 12.3) secondo il quale entro il 2030 appunto, si prevede di dimezzare lo spreco alimentare.

E proprio per “educare alla lotta contro lo spreco alimentare ed orientarsi verso un consumo consapevole” il protocollo di intesa stipulato fra il Lions Club Castroreale e l’Associazione Il Pane Quotidiano ODV prevede che il Lions Club avvii un programma di incontri nelle scuole del comprensorio per informare e sensibilizzare gli studenti su un tema di assoluta rilevanza. Nei prossimi giorni i responsabili del service incontreranno i Dirigenti Scolastici per pianificare gli incontri nei vari plessi scolastici.

Cresce anche la Rete del Banco Alimentare nel nostro territorio. Dal mese di settembre sono entrati a far parte della Rete la Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Terme Vigliatore e il Comitato di San Salvatore di Fitalia della Croce Rossa Italiana che faranno capo all’organizzazione coordinata dai volontari de Il Pane Quotidiano Odv e del Lions Club Castroreale che curano, oramai da oltre un decennio, tale organizzazione. Sono ora 14 le strutture caritative servite che assistono oltre 4.000 indigenti (circa 1.100 famiglie) del territorio.

Soddisfatti dei risultati raggiunti i presidenti dei rispettivi sodalizi, il Dr. Beppe Iacono per il Lions Club Castroreale e l’Avv. Antonio Raimondo per l’Associazione “Il Pane Quotidiano OdV”: “Continuiamo a fare Rete per dare risposte concrete ai bisogni della Comunità” affermano “consapevoli che il servizio a favore di chi ha bisogno passa per azioni concrete e, soprattutto, continuative”.