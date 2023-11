Il Benevento passa al “Franco Scoglio” e prosegue la sua corsa. Merito di una rete messa a segno da Improta al 51’.

Il Messina, invece, vede la zona play out, rimanendo ancora a quota 11 punti in classifica in coabitazione con il Monopoli. Domenica amara per i giallorossi peloritani. L’avvio del match ha avuto toni equilibrati, ma nella ripresa i sanniti hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Dopo un paio di tentativi messinesi poco convinti, il Benevento sfiora la rete nel primo tempo, centrando una traversa con Ferrante, abile a liberarsi di Polito per poi scagliare un missile verso la porta di Fumagalli.

Dopo appena sei minuti di secondo tempo, la butta dentro Improta con un perfetto colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo. Marotta è decisivo per gli ospiti ed è un perfetto direttore d’orchestra. Il Messina potrebbe riequilibrarla al minuto 64, ma Ragusa calcia incredibilmente a lato all’altezza del dischetto del rigore. Sul fronte opposto, Fumagalli si supera sulle conclusioni di Marotta e Kubica. A nulla serve poi l’assalto finale dei padroni di casa. Vince il Benevento 0-1. FOTO: Facebook Acr Messina