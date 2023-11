Il Sant’Agata domina, rimette in gioco gli ospiti ed alla fine vince 4 a 2 contro un San Luca che nella saga degli errori ne ha commesso certamente di più dei padroni di casa.

Apre le danze al 8’ Carrozzo, lesto sulla linea dell’area piccola a metterci la punta sul servizio di D’Amore da destra. Al 15’ i biancoazzurri raddoppiano su un autentico regalo del portiere ospite Gonzalez che rinvia sui piedi di Mincica, bravo ad entrare in area ed appoggiare ad Aquino la sfera per il 2 a 0.

Santagatesi in controllo totale del match che però in un minuto rimettono in gioco gli ospiti. Al 37’ Esposito perde palla sulla pressione di Diarra e Bukva insacca a fil di palo. Al 38’ è invece Nagy a servire su un piatto d’argento a Dampha il pallone del 2 a 2.

Nella ripresa il Città di Sant’Agata rimette la sfida sui binari giusti. Al 10’ Carrozzo beffa una chiusura avventata di Murdaca e Gonzalez, indirizzando in rete un pallone che Mincica scaraventa in gol ad un passo dalla linea. Titoli di cosa quindi al 32’ con Lo Grande, che raccoglie una respinta su tiro ravvicinato di Capogna e sigla il poker.

Il Città di Sant’Agata si porta così a quota 18 in classifica, e nel prossimo turno affronterà in trasferta il Siracusa. FOTO: CALOGERO LIBRIZZI CITTA’ DI SANT’AGATA