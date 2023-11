Importante successo casalingo per il Mirto 1-0 contro il Furnari, nella gara valida per la terza giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La formazione mirtese si è imposta nella ripresa con una rete dell’attaccante Ezio Calanna che, con un imperioso stacco di testa, ha battuto il portiere avversario facendo esultare i tanti tifosi presenti al campo sportivo di Mirto. Con questa vittoria il Mirto si trova in seconda posizione in classifica con 7 punti, in compagnia del Città di Sant’Angelo, a 2 lunghezze di distanza dalla capolista Tusa; nel prossimo turno il Mirto affronterà in trasferta la Castelluccese.

Sconfitta invece in trasferta per la Polisportiva Rocca 2023, che è stata superata 2-1 dal Città di Pettineo. Il Rocca era andato in vantaggio nella prima frazione di gioco con Kevin Di Giandomenico, al secondo gol stagionale, ma poi i locali sono riusciti a ribaltare l’incontro; il Rocca rimane a 4 punti in classifica insieme alla Scuola Calcio San Benedetto. Infine pareggio 1-1 tra Caronia e Città di Sant’Angelo, con Taviano che ha risposto a Fonte.