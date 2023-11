Vittorie per Fitalese e Ficarra, rispettivamente contro la Provinciale e l’Olivarella, nei match validi per la settima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La formazione di San Salvatore di Fitalia ha vinto in casa 3-2, grazie alle reti di Princiotta, Marco Lombardo e un autogol; da segnalare il ritorno in campo del capitano Luigi Lombardo, utilizzo fortemente voluto dall’allenatore Sebastiano Bonfiglio. La Fitalese con questa vittoria raggiunge al secondo posto in classifica con 14 punti il Rometta Marea.

Il Ficarra, invece, ha superato 4-2 in trasferta gli avversari, con la doppietta di Cicirella e i gol di Tumeo e Bonfiglio, e raggiunge la Mamertina a 13 punti. Pareggio 1-1 nel derby proprio tra la Mamertina e il Tortorici, con la rete della formazione galatese siglata da Stefano Sirna.

Il big match di giornata è andato alla Saponarese, che si è imposta in casa 3-1 sul Rometta Marea, per via della doppietta di Doddis e della rete di Mavilia; la capolista si trova da sola in testa con 17 punti, con 3 punti di vantaggio sui diretti avversari.