Il Bagheria e il Monforte San Giorgio continuano a dominare i Gironi B e C del Campionato di Prima Categoria, rimanendo a punteggio pieno in vetta alla classifica con 21 punti dopo 7 giornate.

Il Bagheria nel Girone B (nella foto) ha battuto in casa 5-1 il Sinagra, grazie alle doppiette di Fontana e Russo e alla rete di Giglio; inutile per il Sinagra il gol della bandiera di Natalotto (il Sinagra si trova attualmente al terzo posto con 11 punti, in compagnia di Orlandina, Città di Casteldaccia e Comprensorio del Tindari). Nell’altro match del Girone B il Gangi ha sconfitto in casa 2-0 il Comprensorio del Tindari, con i gol di Doccula e Duca.

Invece nel Girone C il Monforte San Giorgio ha surclassato in trasferta il Rodì Milici 6-1, con la doppietta di La Spada e le reti di Raffa, Marchese, Pagano e Murò. La capolista ritorna in testa al torneo, con 2 lunghezze di vantaggio sul Città di Villafranca, che ieri nell’anticipo aveva superato in trasferta 3-2 il Torregrotta.