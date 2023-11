Il Città di Galati è stato eliminato dalla Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”, dopo il pareggio 0-0 in trasferta contro la Pro Mende nel match di ritorno degli ottavi di finale.

La Pro Mende si qualifica ai quarti di finale, grazie al successo ottenuto in trasferta 2-1 nella gara di andata, giocata Sabato scorso al “Ducezio-Parafioriti” di Galati Mamertino. Il primo round era stato deciso dalla doppietta di Arena, mentre inutile per il Città di Galati il momentaneo vantaggio siglato da Eric Campisi.

Al Comunale “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela la partita è stata ricca di emozioni, nonostante la mancanza di reti. Inizia in avanti la Pro Mende e al 5′ viene annullata una rete all’attaccante De Gregorio. Al 6′ lo stesso De Gregorio impegna in angolo il portiere ospite Crimaldi. Al 10′ la Pro Mende protesta per un fallo da rigore, dopo una punizione dal limite, ma il direttore di gara lascia correre. Al 16′ si fa vedere in avanti il Città di Galati con una conclusione di Protopapa dai 25 metri, che viene deviata in angolo dal portiere locale Benfatta. Sugli sviluppi del corner il difensore Matteo Serio va vicinissimo al vantaggio, ma di testa non riesce a deviare verso la porta avversaria. Al 42′ è il Città di Galati a protestare per la concessione di un penalty, dopo che Mattia Protopapa era penetrato in area avversaria; ma anche in questa occasione l’arbitro non ravvisa gli estremi per la massima punizione. Al 45′ Protopapa colpisce un palo con un tiro a giro, dopo uno scambio corto con Miceli sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La seconda frazione di gioco si apre con una nitida occasione per la Pro Mende, con un pallonetto di De Gregorio che non inquadra la porta. Risponde al 48′ il Città di Galati con Davide Vicario, la cui conclusione finisce di poco a lato. Al 55′ un cross di Bontempo non viene raggiunto di poco da Miceli sul secondo palo, mentre al 60′ un tiro cross di Protopapa viene bloccato a terra da Benfatta. Al 69′ la Pro Mende rimane in dieci uomini e il Città di Galati cerca subito di sfruttare la superiorità numerica. Al 72′ Ravì Pinto spreca una ghiotta occasione per il vantaggio, calciando debolmente tra le braccia di Benfatta dopo un’azione personale di Parafioriti. Al 77′ si rende ancora pericoloso il Città di Galati, prima con un tiro di Protopapa deviato dalla difesa avversaria e dopo con Vicario e Serio, che non riescono a deviare verso la porta. All’81’ sfiora il vantaggio Matteo Serio, con un colpo di testa che si perde a lato. Lo stesso Serio viene espulso per doppia ammonizione all’88’. L’ultima azione pericolosa del match deve come protagonista De Gregorio, che sfiora l’incrocio dei pali con un tiro a giro dal limite dell’area.

Gli ottavi di finale di Coppa Italia vedevano impegnate altre due formazioni del Girone B di Promozione, oltre al Città di Galati e alla Pro Mende; si tratta della capolista Rosmarino, in testa al raggruppamento insieme all’Aquila Bafia, e del Valle del Mela. Si è qualificato al turno successivo il Rosmarino, che ha bissato la vittoria 1-0 dell’andata anche al ritorno, grazie alla rete di Gianluca Galati al 65′.