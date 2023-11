Il Comune di San Salvatore di Fitalia ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione il finanziamento di un milione di euro, proveniente dal PNRR, per la realizzazione di un nuovo plesso sito in contradada Scrisera, destinato ad asilo nido e scuola dell’infanzia.

Ad oggi, tutti gli ordinamenti scolastici sono collocati in un unico plesso, carente di spazi congrui, quali la zona refezione, o una palestra. Con questo progetto si libereranno spazi per ampliare l’offerta scolastica, recuperando anche la disponibilità di un immobile. Il tutto per ospitare 58 bambini da 0 a 6 anni ad oggi in anagrafe e rendere le loro giornate a scuola più piacevoli e confortevoli.