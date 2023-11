La nona giornata del campionato di Eccellenza sorride solo alla Nebros che batte 2-0 l’Atletico Catania 1994 e ottiene tre punti preziosi. Decidono le reti di Biondo al 14’ e di Pontini al 27’.

Soltanto un punto per la Jonica, invece, che si fa imporre il pari casalingo a reti inviolate dalla Leonfortese.

Ma veniamo alle note dolenti. Ovvero le tre sconfitte delle altre messinesi impegnate nel girone B del campionato di Eccellenza.

Nell’anticipo di ieri, il Milazzo è uscito sconfitto dal match contro il Real Siracusa Belvedere. Vantaggio mamertino con La Spada dopo appena sette minuti. La gioia del vantaggio dura fino a tre minuti dal riposo, quando Di Dio mette a segno la rete del pari per i suoi. Al minuto 72 Montagno firma il sorpasso su calcio di rigore. E, infine, al 76’ chiude i conti Frittitta.

Pesantissima sconfitta anche per il RoccAcquedolcese che subisce una cinquina a Paternò. Per i padroni di casa vanno a segno Valenca al 10’, Belluso al 35’ su rigore e al 41’, Alsero al 74’ e Declò all’89’.

La Messana, invece, ha perso per 4-0 a Santa Croce per via delle reti di Ravalli, Elton, Bryan e Tomasi.

Gli altri risultati: Gela-Modica 0-3, Misterbianco-Enna 0-1