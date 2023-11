Giornata storta per la Nuova Igea Virtus che cade in casa della Vibonese, cedendo per 3-0 di fronte ai calabresi.

Non è certo un buon momento per i giallorossi che, nell’ultimo trittico di partite, hanno rimediato la miseria di un punticino, senza segnare nessuna rete e subendone cinque. Ma, a onor del vero, è giusto evidenziare come siano state affrontate in trasferta rispettivamente la prima e la seconda della classe, ovvero il Trapani e, appunto, la Vibonese. A questo si aggiungono i tre punti tolti dopo il ritiro del Lamezia dal Campionato. Come si ricorderà, in casa dei lametini i barcellonesi ottennero una vittoria roboante.

La gara di oggi si è sbloccata al minuto 45’ con Ciotti che ha portato avanti i padroni di casa. L’Igea tiene, ma non riesce a raggiungere il pari nella ripresa. A nove minuti dal termine, viene castigata da Gaeta che firma il raddoppio per i suoi. Il tris è cosa fatta al minuto 85 grazie a un calcio di rigore trasformato da Tandara.

Con questa vittoria, la Vibonese consolida il secondo posto e si porta a un solo punticino dalla capolista Trapani, fermata al “Provinciale” dall’Acireale sull’1-1. La Nuova Igea Virtus viaggia in una posizione di classifica tranquilla a quota 14 punti. FOTO: Facebook NUOVA IGEA VIRTUS